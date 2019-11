Anitta e irmão relembram brigas de criança: - Eu tentei te sufocar?

22/11/2019 | 10:11



A caminho de um jantar na noite da última quinta-feira, dia 21, Anitta e o irmão Renan Machado, para passar o tempo, começaram a falar sobre as brigas que tinham quando eram pequenos. A Poderosa registrou o momento e publicou nos Stories de seu Instagram.

- Vamos resolver uma briga de quando a gente tinha cinco anos de idade? Lembra aquele dia em que você atirou o ventilador em cima de mim? Aí eu tranquei a porta e você bateu tanto que furou. Não era uma porta boa, disse Anitta.

- A porta era tão boa que eu furei com o dedão, concordou Renan.

Brincando sobre a distância do jantar que eles estavam indo, a cantora brincou:

- Marcaram o jantar tão longe que a gente pode discutir tudo que quiser. Qual briga você quer discutir agora, irmãozão?, perguntou.

- Quando você tentou me sufocar, respondeu o irmão, na lata.

A gata, surpresa, disse:

- Eu tentei te sufocar?, questionou ela.

- Com o travesseiro. Não lembra não? Você tentou me matar asfixiado, disse Renan, com Anitta ao lado fazendo cara de desentendida.