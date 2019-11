Kylie Jenner estaria saindo com Drake apenas para deixar Travis Scott com ciúmes

22/11/2019 | 10:11



Desde que terminou o seu relacionamento com Travis Scott, Kylie Jenner está sob rumores de que estaria se envolvendo com ninguém mais, ninguém menos, que Drake! Pois é, os boatos começaram em uma festa de aniversário do rapper, em que ambos pareciam estar bem íntimos.

Agora, uma fonte revelou mais detalhes sobre este suposto romance. Para a People, a pessoa próxima à empresária contou o seguinte:

- Kylie não parece estar namorando. Ela vê Drake ocasionalmente, mas isso não parece algo sério. Ela poderia estar fazendo isso apenas para deixar Travis com ciúmes.

Eita!

Lembrando que Kylie e Travis, que são papais da pequena Stormi Webster, anunciaram o fim do namoro em outubro. Desde então surgiram especulações sobre o que teria levado ao fim do relacionamento e, ao mesmo tempo, até mesmo rumores de que Kylie estaria voltando com se ex, Tyga.