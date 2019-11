Kim Kardashian compartilha foto dos filhos e encanta fãs: Minhas pessoas favoritas

22/11/2019 | 10:11



Prepare-se para a fofura! Kim Kardashian resolveu derreter o coração de seus seguidores com alguns cliques especiais. A socialite é casada com Kanye West e eles possuem quatro filhos juntos: North, Saint, Chicago e Psalm. Porém, o casal prefere manter a privacidade das duas crianças mais novas e não costuma postar muitas fotos dos bebês.

A empresária resolveu mudar um pouco isso nos últimos tempos e encheu seu feed com fotos dos herdeiros. Ela publicou um clique em que aparece rodeada pelos filhos, todos vestidos de preto e com acessórios prata. O post foi para iniciar a comemoração do Dia de Ação de Graças, feriado importante nos estados e que acontece na próxima quinta-feira, dia 28. Na legenda, a beldade escreveu:

Ansiosa para passar um tempo de qualidade ao lado de minhas pessoas favoritas na próxima semana.

Antes disso, Kim publicou um clique raro e mais fofo do que tudo. Ela compartilhou uma foto dos caçulas, Chicago e Psalm, de respectivamente um ano e seis meses de idade. Na imagem, a menina mais velha está deitada com a cabeça apoiada na barriga do bebê e os dois olham diretamente para a câmera. Que amor! A mamãe coruja escreveu:

Meu coração.

Já uma das tias dos pequenos, Khloé Kardashian, comentou:

Os mais doces, e ela foi acompanhada da matriarca do clã, Kris Jenner, que disse:

Bebês preciosos!