Caio Castro apresentou Grazi Massafera como sua namorada na confraternização de A Dona do Pedaço

22/11/2019 | 09:10



Recentemente, Caio Castro realizou uma confraternização com atores de A Dona do Pedaço e convidou Grazi Massafera para ir também! Na ocasião, o astro reuniu colegas de elenco para uma noite de vinhos e petiscos. Agora, segundo informações do Extra, temos mais uma informação: o galã apresentou Grazi como sua namorada!

O evento aconteceu na casa de Caio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de atores e atrizes como Juliana Paes, Glamour Garcia, Thiago Thomé, Guilherme Leicam, Bruno Bevan, Dani Guimarães, dentre outros. Caio convidou a protagonista de Bom Sucesso e a apresentou como sua namorada aos convidados.

Ao fim da noite, de acordo com o jornal, todos cantaram e tocaram violão na parte externa da casa.

No dia seguinte, Grazi havia postado uma foto da varanda de Caio em seu Stories, falando sobre saudades, mas logo apagou a postagem.

Lembrando que ambos vivem um romance desde setembro e, apesar de alguns flagras, ainda não assumiram publicamente um namoro.