Reino Unido: Líder opositor promete aumentar impostos de ricos, empresas e bancos

22/11/2019 | 07:03



O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, lançou ontem um manifesto para as eleições do dia 12, no qual defende um aumento de impostos para ricos, grandes empresas e bancos para financiar programas sociais e uma economia verde. O plano é uma tentativa de reverter a diferença de 13 pontos porcentuais que separa os trabalhistas dos conservadores, liderados pelo premiê Boris Johnson. O documento é uma guinada à esquerda e acaba com a austeridade imposta desde a crise de 2008.

Seu manifesto apoia a realização de um outro referendo "legalmente vinculante" sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia e promete resolver a questão em "seis meses". (Com agências internacionais)

