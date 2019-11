PIB da Alemanha tem expansão de 0,1% no 3ºtri19 ante 2ºtri19, confirma Destatis

22/11/2019 | 04:12



O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha teve expansão de 0,1% no terceiro trimestre de 2019 com relação ao segundo trimestre, segundo dados finais sazonalmente ajustados publicados nesta sexta-feira, 22, pela agência de estatísticas alemã (Destatis). O resultado confirma a leitura preliminar divulgada na semana passada pela Destatis e vem em linha com as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Os dados de hoje consolidam a alta inesperada no terceiro trimestre que evitou que a economia alemã registrasse contração por dois trimestres consecutivos, fenômeno que configura, na visão de economistas, uma recessão.

Na comparação anual, o PIB alemão teve alta de 0,5% no terceiro trimestre, também sem alteração do resultado preliminar e confirmando projeções de analistas.