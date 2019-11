Morando pede que a lei da responsabilidade fiscal seja revista

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/11/2019 | 07:33



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), defendeu revisão na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), com aperfeiçoamento de mecanismos de responsabilização de agentes que deixarem passivos aos sucessores. A declaração foi dada ontem, durante inauguração da exposição de imagens históricas dos 50 anos do Paço.

Citando nominalmente o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), Morando alegou que recebeu “herança maldita” do petista e que esse tipo de cultura precisa mudar. Ele lembrou que encontrou dívidas com contas básicas, como luz e água.

“Eu não deixarei para um eventual assessor a herança maldita que Luiz Marinho deixou para mim. Irresponsabilidade, obras abandonadas, conta de luz três meses sem pagar, conta de lixo sem pagar. Não se pode pegar uma cidade e deixá-la totalmente abandonada”, declarou o tucano.

A LRF é diretriz que visa controle de gastos públicos em níveis federal, estadual e municipal. A lei, de maio de 2000, foi delineada exatamente para erradicar o costume de se deixar a conta de obras para seus sucessores.



HOMENAGEM

A exposição em celebração aos 50 anos do Paço foi apresentada ontem à imprensa no 19º andar do icônico prédio instalado na região central da cidade. A estrutura foi inaugurada em 1969, com projeto do arquiteto Jorge Bomfim, quando ainda atuava como funcionário público de São Bernardo. Toda obra percorreu gestão de três prefeitos: Lauro Gomes (1960-1963) Hygino Baptista de Lima (1964-1969) e Aldino Pinotti (1969-1973).

O tucano relembrou a obra do Piscinão do Paço, herdada paralisada por sua gestão e proveniente do segundo mandato de Marinho. Com as obras iniciadas em 2014, o reservatório só foi entregue em agosto deste ano. “O Paço é um marco e tinha uma mancha, uma ferida e não era somente nos funcionários que trabalham no Paço, mas na população de São Bernardo. No ano em que a cidade comemora os 50 anos do Paço, nós também entregamos a nova esplanada do Paço.”

No evento de comemoração, o prefeito recebeu o filho do arquiteto Jorge Bomfim, o também arquiteto André Bomfim, que foi homenageado recebendo o brasão da cidade de São Bernardo do chefe do Executivo. “Hoje (ontem) certamente é um dia de muita alegria para a minha família”, disse o arquiteto.

Para comemorar o aniversário do Paço, o Executivo montou exposição fotográfica com imagens que remontam ao início das obras até a entrega do piscinão neste ano. Poderá ser visitada até o fim do ano no andar térreo do prédio.