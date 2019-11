Ramon volta a falar em deixar o PT

Raphael Rocha



22/11/2019



Dias depois de o diretório do PT de Rio Grande da Serra indeferir seu pedido de pré-candidatura à Prefeitura, o ex-prefeito Ramon Velásquez voltou a considerar deixar o petismo. “Ofereceram a porta de saída, assim como o PT de Santo André fez com o João Avamileno.” Ramon citou o caso do ex-prefeito andreense João Avamileno, que, após 39 anos de filiação (foi um dos fundadores da legenda), deixou o PT acusando o comando do partido na cidade de realizar manobras para favorecer a pré-candidatura ao Executivo da vereadora Bete Siraque – Avamileno defendia o nome de Erick Eloi. O ex-prefeito assina ficha de filiação no Solidariedade no fim do mês. “Continuo petista, soldado do partido, mas lamento como estão me tratando. Minha relação com o partido é de absoluto respeito. Sou lulista, mas entendo que o PT local não me cabe mais”, disse Ramon.

Críticas

As críticas do ex-prefeito Ramon Velásquez ao PT de Rio Grande da Serra vão além. “Faço críticas ao mandatinho do vereador Benedito (Araújo, PT), que nem fiscaliza o Executivo. Nas duas últimas eleições apresentamos candidatura do pior, que foi o Claudinho da Geladeira (hoje no Podemos). Tem muita gente com medo e fazendo tabelinha com o Claudinho.” Ramon avisou que conversará com o presidente paulista do PT, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), para tomar decisão sobre seu futuro. Ele voltou a dizer ser vítima de preconceito religioso dentro do petismo por ser evangélico. “Sou cristão protestante, que leva a sério minha fé. Estive fazendo esse gesto de rezar pelo prefeito (Gabriel Maranhão), pela cidade e pela vida da autoridade da cidade (Maranhão). Discriminam pelo meu credo. PT vai ser fragorosamente derrotado por apostar em um menino (Erick de Paula).”

Podemos

Diretor-presidente da ETC (Empresa de Transporte Coletivo) de São Bernardo, Ademir Silvestre está perto de assumir o comando do Podemos na cidade. Atualmente filiado ao PHS, Silvestre foi alçado à condição de presidente da sigla no município pelas mãos do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema. Silvestre e Márcio trabalharam juntos no primeiro mandato do prefeito Lauro Michels (PV) e, segundo o dirigente da empresa de transporte de São Bernardo, construíram boa relação de amizade. Em São Bernardo, o Podemos conta com um vereador: Eliezer Mendes.