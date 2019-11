Ribeirão Pires descobre tomógrafo abandonado em obra de hospital

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires encontrou, na terça-feira, um aparelho de tomografia que estava ‘escondido’ em uma sala sem porta e apenas com uma janela alta em área do Complexo Hospitalar Santa Luzia, que está com obras paralisadas há seis anos – e aguarda liberação de recursos do governo estadual para ter as intervenções continuadas.

O equipamento apresenta etiqueta indicando ser propriedade da Prefeitura de São Caetano. Em nota, a administração sãocaetanense confirmou que houve, em 2009, a doação de tomógrafo para Ribeirão Pires. O aparelho é essencial para detectar alterações em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo e investigar nódulos ou tumores, além de vasos pulmonares e cerebrais.

O caso veio à tona após o vereador Humberto D’orto Neto, o Amigão (PTC), receber mensagens relatando o ocorrido. Na manhã de quarta-feira o parlamentar foi até o local, mas foi impedido de entrar por uma funcionária da gestão Adler Kiko Teixeira (PSB), prefeito desde 2017. “Já sabia onde estava e que tinha que passar por uma porta, dentro da cozinha dos funcionários. Meu trabalho de fiscalização foi impedido”, reclamou.

Amigão tentou registrar boletim de ocorrência na delegacia do município, mas foi informado de que não havia crime. Ele apresentou, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, requerimento convocando a secretária de Saúde, Patricia Aparecida de Freitas, a prestar esclarecimentos sobre o equipamento encontrado. O pedido foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. “Vou recorrer ao MP (Ministério Público) para que isso seja esclarecido. A gestão atual está há três anos, tem que arcar com o ônus e o bônus”, criticou.

Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou que o aparelho foi localizado na terça-feira por um funcionário da equipe de manutenção da Secretaria de Saúde. Foi aberto processo de sindicância interna para apurar o caso. Ainda não se sabe desde quando o equipamento estava no local, mas o funcionário que o localizou e que atua há pelo menos cinco anos na função desconhecia a sua existência.

Segundo a administração municipal, a instalação de um tomógrafo no Hospital e Maternidade São Lucas em 2017 resultou na eliminação da fila de espera pelos exames, com a realização de 5.300 procedimentos de novembro de 2017 até outubro de 2019. Atualmente, cerca de 30 exames estão agendados e aguardando para ser realizados.

Segundo o Datasus, banco de dados do Ministério da Saúde, de janeiro a setembro deste ano, foram realizados 3.509 exames de tomografia em Ribeirão Pires.