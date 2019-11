Apas inaugura sede própria em São Bernardo no plano de expansão

Da Redação

Do dgabc.com.br



22/11/2019 | 07:00



A Apas (Associação Paulista de Supermercados) vai inaugurar sede em São Bernardo no dia 27, às 18h30. A unidade será na Avenida Pereira Barreto, 1.479, no bairro Baeta Neves – salas 2.403 e 2.407.



O espaço no Grande ABC integra plano de expansão da entidade, que terá 16 sedes próprias, que ofertarão eventos, cursos da Escola Apas e reuniões. No dia 28, por exemplo, haverá palestra sobre redução de perdas nas operações de checkout e frente de caixa.



“Nossos associados entendem a importância da capacitação profissional, principalmente neste período turbulento por qual passa nossa economia. Ter um espaço para aproximar o empresário e funcionários de palestras e conhecimento é fundamental e parte da proposta da Apas”, afirmou o diretor da distrital do Grande ABC, Rodrigo Giovani Mascareñas.



O dirigente argumentou que a ideia é melhorar o atendimento aos supermercadistas e fortalecer a entidade em todas as regiões do Estado. São 1.500 associados, que contam com 4.000 lojas.



Dentro do plano de expansão, foram inauguradas no mês passado as unidades da Zona Sul da Capital e no Vale do Paraíba. No ano passado, a Baixada Santista havia acolhido uma sede.