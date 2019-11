Casas de câmbio da região vendem dólar a quase R$ 4,50

Yara Ferraz

Do dgabc.com.br



22/11/2019 | 07:00



O dólar alcançou o maior valor nominal de fechamento no início desta semana, chegando a R$ 4,20. Ontem, a moeda norte-americana fechou em R$ 4,19. Com a alta, as casas de câmbio no Grande ABC vendiam dólar em uma média de R$ 4,50.



De acordo com cotação realizada na tarde de ontem em cinco estabelecimentos pelo Diário, a moeda foi encontrada a partir de R$ 4,42 até R$ 4,48, já com IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Porém, é possível negociar com os locais, de acordo com a quantidade que for adquirida. Em um dos estabelecimentos, se a compra fosse acima dos US$ 500, a moeda poderia ficar por R$ 4,40.



Conforme o professor da Faculdade Fipecafi George Sales, é importante que o consumidor pesquise. Ele aconselha que o viajante também não compre todo o montante de uma só vez.



“O ideal é ir comprando um pouco de dólar todo dia. Se deixar para comprar tudo na semana, pode ser que pegue uma cotação a R$ 5, por exemplo. Se você vai comprando um pouco toda semana, você fez o preço médio. Outra alternativa também é pesquisar no seu banco e ver qual o custo da operação de câmbio”, disse.



O especialista explicou que, para a indústria, a principal consequência do dólar alto é o aumento no preço dos itens importados. “É bom para quem exporta porque tem possibilidade de ganhar mais dólares. Mas, se a indústria tiver que importar muitos componentes, acaba não fazendo diferença no valor final”, afirmou Sales, concluindo que também há impactos na produção e, dependendo do produto, no preço final.