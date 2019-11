Demissão na indústria anula efeito de temporários

Yara Ferraz

Do dgabc.com.br



22/11/2019 | 07:00



O saldo de empregos – diferença entre admissões e demissões – no Grande ABC fechou o quarto mês seguido com índice positivo, mas, desta vez, houve forte desaceleração na comparação entre setembro e outubro, de 1.460 vagas para 240, redução de 83,5%. O número foi impactado principalmente pela indústria, que registrou resultado negativo de 472. Somados, comércios (355) e serviços (259) chegam a 614 postos positivos em época de admissão de temporários de fim de ano.<EM>



Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia. Na região, somente Santo André (-25) e São Bernardo (-83) fecharam no negativo, sendo que a cidade que mais gerou empregos foi Diadema, com 109 vagas (veja mais na arte ao lado). Em todo o País foram criadas 70,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada no último mês.



Se forem considerados os quatro principais setores econômicos (indústria, comércio, serviços e construção civil), somente a indústria fechou postos de trabalho na região. Para o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, há impacto do fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo no índice, até mesmo porque a maior queda foi observada na cidade (saldo negativo de 331).



A montadora norte-americana encerrou a produção de caminhões em 30 de outubro, demitindo os últimos 650 funcionários do chão de fábrica. Porém, parte dos ex-funcionários foi desligada na primeira semana deste mês, ou seja, há expectativa de que o fim da Ford no bairro do Taboão impacte nos próximos estudos do Caged.<EM>



“É importante destacar que a indústria vai mal no Brasil todo. São os setores de comércio e serviços que estão gerando emprego. A indústria freou ainda mais com a questão da Ford, mas ela não vem ajudando em nada na geração de empregos”, afirmou Balistiero.



O especialista pontuou que, por muito tempo, a indústria nacional ficou longe das grandes cadeias produtivas globais. “Perdemos terreno para outros competidores internacionais. Por isso, precisa continuar o processo forte de abertura da economia, estimulando cada vez mais que a indústria amplie a sua produtividade e, consequentemente, demande mão de obra qualificada”, concluiu.



De acordo com o coordenador de estudos do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, Sandro Maskio, é necessário “melhorar a atividade econômica, tendo como ponto de vista o crescimento e o cuidado com a política industrial”. “Cuidado que não parece estar no plano do atual governo.”



Em relação aos demais setores, o comércio foi responsável pelo maior número de empregos, com 355 vagas. Em seguida aparecem serviços, com 259, e a construção civil, com 147 (leia mais na arte ao lado).



Segundo Maskio, as contratações têm relação com o período sazonal. O comércio costuma contratar funcionários por conta do período do Natal, principal data em vendas do setor. “O quadro também ilustra uma sazonalidade cíclica, com a indústria demitindo, mesmo em períodos com bom nível de crescimento. Em compensação, o fim do ano costuma ser bom para o emprego no comércio e serviços.”



Nos dez primeiros meses de 2019, a região criou 8.896 vagas com carteira assinada, queda de 23,55% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou a 11.636.