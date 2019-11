Viagens preocupam Tigre e favorecem o São Caetano

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/11/2019 | 07:00



Com apenas quatro semanas livres para treinos, foi divulgada ontem pela Federação Paulista a tabela da Série A-2 do Estadual, desafio do primeiro semestre para São Bernardo FC e São Caetano. O Tigre inicia a caminhada em casa, diante do São Bento, time de Sorocaba, que nesta temporada foi rebaixado na elite. Já o Azulão, que também caiu de divisão, estreia fora de casa, diante da Penapolense. O início do torneio é no fim de semana do dia 22 e a final está marcada para 25 de abril.



Diferentemente da Primeira Divisão, a Série A-2 será disputado em grupo único, com todos jogando contra todos, avançando às quartas de final os oito primeiros colocados. Assim, serão 15 rodadas no total.



Com jogos praticamente de quarta e domingo, uma das grandes preocupações dos clubes é com as viagens longas. Neste sentido, o São Bernardo foi mais prejudicado. Além de ir até Votuporanga (541 quilômetros) e Penápolis (526 quilômetros), cidades que também serão visitadas pelo São Caetano, o Tigre também vai encarar mais 359 quilômetros até Sertãozinho.



“Estrear em casa é sempre bom, principalmente contra adversário forte e tradicional como o São Bento, que caiu este ano da Série A-1 e está na Série B (do Brasileiro). Jogar em casa é sempre legal. Temos três viagens longas, Votuporanga, Sertãozinho e Penápolis, e alguns jogos bem complicados. Divisão é difícil realmente, mas de uma forma geral gostei da tabela, pegamos alguns adversários fortes no 1º de Maio, como o XV de Piracicaba, e temos de fazer a lição de casa, fazer o melhor na região e buscar pontos como visitante”, comentou o presidente do Tigre, Edinho Montemor.



O Diário tentou contato com o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza e com o técnico Marcelo Vilar, para que eles pudessem analisar a tabela, mas não obteve resposta. De qualquer forma, o fato de ter uma viagem longa a menos e também encerrar a fase de classificação em casa beneficiam o Azulão, que no fim de semana conquistou o título da Copa Paulista.