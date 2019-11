Times da região conhecem tabela da primeira fase do Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/11/2019 | 07:00



Santo André e Água Santa, os dois times do Grande ABC garantidos no Campeonato Paulista de 2020, conheceram ontem o caminho que terão de percorrer durante o Estadual. Sem surpresas, a Federação divulgou a tabela da competição, mas ainda sem o desmembramento por dia e horário, que depende das escolhas das partidas que serão transmitidas pela televisão aberta.



De volta à elite após o título da Série A-2 nesta temporada, o Santo André integra o Grupo B do Paulistão, ao lado de Palmeiras, Novorizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, não enfrenta esses adversários na primeira fase. A estreia do Ramalhão será diante da Ponte Preta, em Campinas, e vai receber o São Paulo, no Bruno Daniel, na quinta rodada, disputada em fim de semana. Já o clássico regional contra o Água Santa será no terceiro jogo, em uma quarta-feira, no Estádio Bruno Daniel.



O presidente Sidney Riquetto viu com naturalidade a tabela para o Ramalhão. “Jogar em casa contra o São Paulo era previsto, porque Santos e Corinthians estiveram aqui em 2017 e 2018. Apenas uma viagem longa para Mirassol. Duas para Campinas e uma para Limeira, não são tão desgastantes. Em tese, jogar a primeira partida fora e a última em casa pode ser positivo. Mas tudo é imprevisível. Somente pode-se concluir alguma coisa quando a bola começar a rolar”, comentou Riquetto.



Já o Água Santa, terceiro colocado da Série A-2 e que herdou a vaga aberta com a negociação entre Red Bull e Bragantino, está na Chave A, ao lado de Santos, Ponte Preta e Oeste. O Netuno terá pedreira logo na estreia, quando visita o São Paulo, no Morumbi. Vai receber o Corinthians, no Inamar, na sétima rodada, que será disputada sábado, dia 22 de fevereiro, por causa do Carnaval. O time de Diadema ainda fecha a participação diante do Palmeiras, no Allianz Parque.



O presidente do Netuno, Paulo Korek, aprovou a tabela. “Enfrentar o Corinthians em casa, para Diadema, será muito importante, vai ser euforia muito grande, especial para todos os amantes do futebol e acima de tudo para o munícipe de Diadema. Vai ser alegria muito grande. Saiu dentro do que esperávamos, a tabela ficou bem bacana”, comentou.