Gugu Liberato: artistas pedem orações ao apresentador após acidente

21/11/2019 | 19:07



Após Gugu Liberato ter sido internado em um hospital por sofrer um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 20, Celso Portiolli usou seu Instagram para afirmar que está orando pelo apresentador.

"Querido Gugu, eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te reestabelecer prontamente", escreveu.

Celso Portiolli apresenta o Domingo Legal, programa que é considerado um dos principais da carreira de Gugu Liberato, desde a saída do apresentador do SBT, em 2009.

O apresentador Otávio Mesquita também utilizou suas redes sociais para pedir orações a Gugu Liberato: "Ele faz parte da minha vida profissional! Me ajudou muito! Deus vai proteger!"

Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do apresentador, "Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas".

Durante o Cidade Alerta desta quinta-feira, 21, exibido pela Record TV, emissora em que Gugu Liberato apresenta o Canta Comigo, Luiz Bacci falou sobre o acidente do apresentador: "Ele sofreu um acidente na casa dele ontem. Teve uma queda de aproximadamente quatro metros de altura."

No último dia 4 de novembro, o apresentador foi alvo de uma notícia falsa após a página oficial do Power Couple Brasil ter publicado um tuíte com a frase "Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo" (relembre aqui).

Na ocasião, o próprio apresentador desmentiu o boato, tranquilizando os fãs: "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado".