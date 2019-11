A eletrizante nova versão do Mustang

Nilton Valentim



22/11/2019 | 07:04



Várias são as expressões verbalizadas por quem dirige um Mustang pela primeira vez. O lendário carro faz história desde 1964, quando foi lançado pela Ford. “Eletrizante”, certamente já foi dita por alguém. E agora a palavra ficou ainda mais atual. A marca norte-americana apresentou o March-E, versão do muscle car para ligar na tomada.

O Mustang Mach-E chega ao mercado norte-americano no fim de 2020, com as opções de bateria padrão ou de longo alcance e tração traseira ou nas quatro rodas, acionada por motores de ímã permanente. Com bateria de longo alcance e tração traseira, o Mach-E terá autonomia de pelo menos 480 quilômetros. Na versão com tração integral, terá uma potência estimada de 336 cavalos e torque de 57 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h mais rápida que a versão básica do Porsche Macan.

A Ford vai oferecer também duas versões especiais de performance do SUV. O Mustang Mach-E GT deve acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos – mais rápido que um Porsche Macan Turbo. Já o GT Performance Edition deve chegar aos 100 km/h em cerca de 3 segundos, mesmo tempo de um Porsche 911 GTS. Ambos os modelos GT terão uma potência estimada de 465 cv e torque de 84,6 kgfm.

O carro tem três modos de direção – Whisper (Sussurro), Engage (Engajado) e Unbridled (Desenfreado) –, cada um com uma dinâmica diferente para proporcionar uma experiência sensorial única. Seus recursos permitem personalizar as respostas do veículo, como controles de direção mais esportivos, iluminação ambiente e sons ajustados para uma experiência elétrica autêntica, além de animações no painel que acompanham o estilo de dirigir do motorista.