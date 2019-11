Emei Irineu da Silva é reinaugurada em S.Caetano

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 18:06



Na tarde desta quinta-feira (21), a Prefeitura de São Caetano reinaugurou a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Irineu da Silva, no bairro São José. A unidade atende cerca de 138 crianças, com idade entre 3 a 6 anos, e recebeu reparos na rede elétrica e hidráulica, troca de telhados, pintura e reforma nos pisos.

Segundo a administração, a Emei não recebia reforma desde 2009. Foram 180 dias de revitalização, período em que a unidade recebeu auxílio dos pais de estudantes. “Os pais respeitaram todo esse tempo de obras e confiaram em nosso trabalho. Até o fim do ano, temos mais duas revitalizações em Emeis para serem entregues”, relata o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A reinauguração faz parte do programa Viva São José, realizado pela administração municipal, e que consiste em ações integradas para melhorias em todo bairro. A ação foi iniciada na manhã desta quinta-feira, com a carreta Saúde em Movimento, na Praça Terço dos Homens. A partir das 19h, o Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) João Nicolau Braido receberá baile do Havaí.