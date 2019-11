Polícia investiga alunos da veterinária por maus-tratos a uma galinha

21/11/2019 | 17:09



A Polícia Civil de Itapeva, no interior de São Paulo, recebeu denúncia contra três alunos de Veterinária que divulgaram um vídeo em que aparecem cometendo maus-tratos a uma galinha, na terça, 19.

No vídeo, os jovens aparecem dentro de um carro. Um deles segura a ave para fora da janela. Em seguida, enfia a cabeça da ave sob as asas e a sacode no ar.

Itapeva, com 95 mil habitantes, fica a 200 quilômetros de São Paulo.

A delegacia seccional da Polícia Civil informou que a ONG AAIPA (Associação dos Amigos Itapevenses Protetores dos Animais) Itapeva fez a denúncia.

"A autoria (dos maus-tratos) está sendo determinada para, então, abrir uma investigação", disse um policial.

Por meio de nota, a Faculdade Itapeva informou que os jovens são alunos do curso de Veterinária e que não tiveram a intenção de maltratar a galinha.

"As medidas punitivas foram tomadas pela imagem publicada que levaram a essa interpretação."

Após a repercussão negativa do gesto, os três jovens gravaram outro vídeo em que pedem desculpas públicas. Ainda no novo vídeo, eles mostram a ave e dizem que ela passa bem. Ao final, a galinha é solta.

Os estudantes afirmam que não tinham a intenção de causar "nenhum dano" e afirmam que a ave não sofreu nenhuma lesão.