FPF divulga tabela do Paulistão; Corinthians, Santos e São Paulo estreiam em casa

21/11/2019 | 16:13



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira à tarde a tabela do Paulistão de 2020. A competição começará no dia 22 de janeiro e vai até 26 de abril, sendo que a primeira fase do torneio contará com 12 rodadas e classificará oito times às quartas de final. Avançarão os líderes e vice-líderes de cada grupo.

As datas, horários e locais das jornadas deste estágio inicial do Campeonato Paulista ainda serão desmembrados pela FPF, mas soube-se nesta quinta que o Corinthians, atual tricampeão estadual, o Santos e o São Paulo vão estrear atuando em casa. Já o Palmeiras jogará como visitante em seu primeiro desafio.

Os corintianos abrirão campanha contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Itaquera, enquanto os são-paulinos deverão receber o Água Santa no Morumbi e o time santista atuar na Vila Belmiro diante do Bragantino. A equipe palmeirense, por sua vez, terá pela frente o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

E o primeiro clássico deste próximo Paulistão está marcado para a segunda rodada, que será no final de semana dos dias 25 e 26 de janeiro, quando o Palmeiras atuará no Allianz Parque contra o São Paulo. Já para a quarta jornada do torneio, prevista para ocorrer nos dias 1º e 2 de fevereiro, foi agendado o embate entre Santos e Corinthians, no qual o clube do litoral deverá receber o rival na Vila Belmiro.

Na sexta rodada, agendada para os dias 15 e 16 do mesmo mês, o São Paulo é que vai ser mandante contra os corintianos no Morumbi. E seguindo esta programação de um clássico a cada duas jornadas, na oitava o Santos atuará como mandante contra os palmeirenses, enquanto na décima os são-paulinos vão ter pela frente os santistas em novo clássico que deverá acontecer no Morumbi.

Entre os clubes do interior, destaque para a estreia da Inter de Limeira, campeã paulista em 1986, que fará o seu retorno à elite estadual após 20 anos e terá pela frente o Guarani, em casa. Já o Santo André, atual campeão da Série A2, abrirá a sua campanha diante da também tradicional Ponte Preta, no ABC.

MATA-MATA - Diferentemente do que ocorreu nos últimos anos, as quartas de final e as semifinais do Paulistão, marcadas respectivamente para os dias 5 e 12 de abril, terão os seus classificados definidos em jogo único. Ao confirmar a tabela desta fase em seu site oficial, a FPF destacou que este formato foi adotado também para o torneio se adequar ao calendário do futebol de seleções, que contará com Datas Fifa neste período do ano.

Já a decisão do Campeonato Paulista terá o seu campeão determinado em duelos de ida e volta, agendados para os dias 19 e 26 de abril. E o clube que faturar o título vai ganhar uma premiação de R$ 5 milhões.

Pelo regulamento do Paulistão de 2020, que na primeira fase terá 16 times divididos em quatro grupos, os dois piores classificados no geral serão rebaixados. E os clubes só enfrentarão as equipes de outras chaves nesta primeira fase. Este estágio do torneio será encerrado no dia 1º de abril, uma quarta-feira.

Confira os jogos da primeira rodada do Paulistão:

Corinthians x Botafogo

Ferroviária x Mirassol

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Palmeiras

Novorizontino x Oeste

Ponte Preta x Santo André

Santos x Bragantino

São Paulo x Água Santa