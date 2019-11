Filho de Alessandra Negrini nega que a mãe tenha ficado com ciúmes por ele trabalhar com o pai, Murilo Benício

21/11/2019 | 16:10



Como você conferiu, recentemente surgiram alguns rumores de que Alessandra Negrini estaria com ciúmes do filho, Antonio Benício, por ele estar trabalhando com o pai, Murilo Benício. O rapaz, de 22 anos de idades, estreará nas telinhas em Amor de Mãe, próxima novela das nove, e interpretará Vinícius, um garoto que, ao voltar para o Brasil após um tempo vivendo no Canadá, descobre que seus pais estão enfrentando uma crise no casamento.

E a vida imita mesmo a arte, já que Murilo interpretará o pai de Antonio na trama. E em entrevista à colunista Patricia Kogut, o rapaz garantiu que a mãe não ficou nem um pouco enciumada com isso, ao contrário do que os rumores apontavam.

- Ela está superfeliz pelo momento que estou vivendo na minha carreira. O que eu sinto é que ela também quer muito trabalhar comigo. E eu quero trabalhar com ela. Já falei para pensarmos em algo juntos para o teatro, por exemplo.

Antonio também contou que não tem ciúmes nenhum da mamãe famosa, e inclusive acredita que ela merece todos os elogios que recebe dos fãs. O jovem ator, que mudou de São Paulo para a casa do pai, no Rio de Janeiro, por conta das gravações, revelou que a parceria dos dois tem sido ótima neste primeiro trabalho.

- Sobre atuar com o meu pai, não vai ser nada diferente do que vivenciamos a vida inteira dentro de casa. Sempre respiramos arte.

É bom porque poderemos passar textos juntos e discutir as cenas. Meus pais sempre me deram muitas dicas sobre a profissão. Eles também me pedem conselhos de vez em quando. Fazemos uma troca bem legal.

Antonio também falou sobre a felicidade - e o nervosismo - de já estrear em grande estilo, em uma novela do horário nobre da Rede Globo.

- É claro que é uma responsabilidade grande fazer uma novela das 21h. Mas é também uma oportunidade muito boa. Estou focando mais nesse segundo ponto.

Já estamos ansiosos para conferir a estreia de Antonio Benício, né?