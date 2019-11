Mulheres viajantes: estudo mostra o que elas buscam pelo mundo

Redação



21/11/2019 | 15:18

Muitas mulheres viajantes colocam a mochila nas costas e exploram o mundo sozinhas ou acompanhadas. Segundo uma pesquisa da Booking.com, empresa de viagem e turismo, as atividades preferidas das latino-americanas (Brasil, Argentina, Colômbia e México) incluem visitar as atrações turísticas e caminhar pelas ruas da cidade. Também há quem queira aproveitar as férias para conhecer a culinária local ou curtir a vida noturna do destino.

O que querem as mulheres viajantes

Atividades como fazer compras e aproveitar programas culturais agradam muito as viajantes brasileiras. 58% delas dão prioridade a esses passeios. Conhecer gente e assistir a um evento específico durante o passeio é a preferência de 41% das viajantes.

Quando estão sozinhas, a acomodação também vira uma prioridade para as viajantes, tanto que sete em cada dez latino-americanas buscam por um local limpo e confortável, em uma região mais central e que tenha boas avaliações de outros hóspedes.

Além disso, 68% das turistas latinas buscam destinos com mais infraestrutura, incluindo meios de transportes mais eficientes e ruas mais iluminadas. Já 61% procuram lugares com mais policiamento e com vida noturna mais agitada.

De modo geral, as viajantes gostam de passear com outras mulheres – inclusive, 97% das turistas da América Latina se dizem dispostas a se aventurar com amigas pela região. 63% dessas turistas se sentem mais confortáveis para fazer passeios, especialmente à noite, 57% economizam ao dividir acomodação e 48% se sentem mais seguras.

50 lugares para conhecer na América do Sul

Atacama, Rio de Janeiro, Cusco e Machu Picchu são alguns pontos bem famosos para conhecer na América do Sul. A região, rica em belezas naturais e história, abriga inúmeros locais para serem explorados de perto. Para te ajudar a escolher o próximo destino, o Rota de Férias separou uma lista de lugares para conhecer no continente.