Vereador de Ribeirão encontra tomógrafo em hospital em obras

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 15:07



Atualizada às 16h33

O vereador de Ribeirão Pires Humberto D''''''''orto Neto, o Amigão (PTC), denunciou hoje que foi encontrado, nas obras do complexo hospitalar da cidade, um tomógrafo. O aparelho estava em uma sala que não tinha porta, apenas uma janela alta. Segundo informações preliminares, o parlamentar soube do equipamento após denúncia e teria sido impedido de entrar no local por funcionários. Amigão informou que iria registrar boletim de ocorrência da delegacia da cidade.

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que abriu processo de sindicância interna para apurar o caso e que o equipamento estava em uma sala que integra o Complexo Hospitalar Santa Luzia – unidade que aguarda liberação de recursos estaduais para ter obras retomadas pelo município.

Segundo a administração, durante vistoria na terça-feira, um funcionário da equipe de manutenção da Secretaria de Saúde constatou a presença de um equipamento em uma sala sem acesso – as paredes estão todas concretadas. “A partir disso as Secretarias de Saúde e de Governo abriram processo administrativo de sindicância interna para apurar os fatos”, informou o comunicado.

A Prefeitura alegou, ainda, que técnico especializado em equipamentos de saúde foi chamado pela Secretaria de Saúde na manhã de hoje para identificar que tipo de aparelho se trata, bem como fornecer mais informações que contribuam na investigação do caso. “A Prefeitura de Ribeirão Pires preza pelo uso responsável dos recursos públicos e pauta suas ações pela transparência, reafirmando, com a apuração do caso, seu compromisso com a população para a elucidação dos fatos”, concluiu a nota.

HISTÓRICO

A Prefeitura de Ribeirão Pires comprou, em 2014, um tomógrafo pelo valor de R$ 661 mil, além de investir R$ 55,3 mil nas adaptações de uma sala na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia. Ocorre que o aparelho deveria ter sido enviado para o Hospital e Maternidade São Lucas. O erro, cometido na gestão do ex-prefeito Saulo Benevides (ex-MDB, atualmente no Avante), fez com que o aparelho ficasse três anos sem ser utilizado – com os pacientes sendo encaminhados para Mauá e que a atual gestão gastasse R$ 188,9 mil no transporte para o local correto.