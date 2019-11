Filho de Leonardo, Zé Felipe gasta mais de nove mil reais com medicação para doença incurável

21/11/2019 | 14:11



Há dez dias, no palco do Domingão do Faustão, Zé Felipe revelou ser portador de uma doença crônica e incurável. O garoto, filho do cantor Leonardo, sofre de espondilite anquisolante, uma inflamação que afeta os osso da cabeça, tórax e coluna, além de articulações como joelhos e quadris. Em conversa com os seus seguidores, o cantor contou que o tratamento não era tão complexo, mas muito caro.

Segundo o jornal Extra, Zé Felipe terá que desembolsar nove mil reais a cada dois meses - por no mínimo dois anos - pelas injeções que precisa tomar para manter a doença controlada.

- Eu estava sentindo umas dores aí nas costas, no pé, no joelho, desde julho, e eu fiquei uns três meses sentindo essa dor, indo ao médico e eu não sabia o que que era. Eu acho que a gente tem que reclamar muito menos das coisas, agradecer a Deus. Eu estou agradecido por ter condições de fazer o tratamento e cuidar disso aí. E eu acho que a gente tem que reclamar menos e agradecer mais. Se tiver qualquer probleminha aí, agradeça a Deus, porque tem muita gente pior que você, falou pelo seu Instagram.

Que difícil, né? Ainda bem que ele tem condições de seguir com o tratamento!