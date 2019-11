Climão! Rodrigo Bocardi rebate comentário de internauta ao vivo: - Piada é você

21/11/2019 | 14:10



Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia SP, da Rede Globo, ficou estressado nessa quinta-feira, dia 21, e fez questão de responder um internauta que tentava justificar o descarte irregular de lixo, tema que foi apresentado em uma das reportagens do programa.

Enquanto o jornalista de 43 anos de idade lia mensagens do Twitter da atração, um telespectador disse:

O povo é sem educação, porém guardar o lixo em casa é piada, hein, Bocardi, disse o internauta.

Desconcertado com a opinião do moço, Rodrigo disparou:

- Respondi ele agora. Coloquei: ué, você não faz isso? Guarda na bolsa, na mochila, guarda em casa até passar a coleta, até colocar no local adequado. Eu acredito nisso. Agora você dizer que guardar em casa é piada. Me desculpa, mas piada é você que não está respeitando o resto da população, essa é a verdade! É importante que as pessoas controlem esse lixo dentro de casa, e por mais que as pessoas digam que não têm espaço, o lixo é resultado daquilo que já havia dentro da casa. O espaço é o mesmo, então é só controlar e esperar o dia, finalizou ele.