Mãe de Saulo Poncio aparece nua em ensaio abençoando casal gay e fãs ficam confusos: Achei que fosse um trisal

21/11/2019 | 14:10



Simone Poncio, mãe de Sarah Poncio e Saulo Poncio, confundiu seus fãs ao postar em seu Instagram, na última quarta-feira, dia 20, um ensaio abençoando a primeira união homoafetiva na Igreja Pentecostal Anabatista da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Que dia tão especial! Que casamento! Já está de tirar o fôlego... primeiro casamento homoafetivo da Igreja Pentecostal Anabatista da Barra. - O que? Pode isso, Arnaldo? - Sim, a regra é clara. - E qual é a regra? - Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, peraí... quem é o meu próximo? Já fizeram essa pergunta pra Jesus e Ele respondeu lindamente (Lucas 10:25 ao 37). Então, meus amores, Geraldo e Hugo, eu amo vocês e nem a religião, nem as regras serão maiores do que o amor que eu sinto por vocês. Abro mão de tudo isso. Quero aprender cada vez mais com Jesus esse lindo ensinamento, escreveu a matriarca.

Logo depois que Simone fez a publicação, Saulo foi um dos primeiros a parabenizar a atitude da mãe:

Você me mata de orgulho, afirmou Saulo.

Mas os demais seguidores mostraram muito espanto e um pouco de confusão na hora de entender qual era o objetivo e conceito do ensaio.

Olhei e achei que fosse um trisal, escreveu um.

Foquei só nesse corpo, porque isso não é de Deus, não, falou mais um.

Lindas palavras, mas as fotos seminua ao lado dos dois representa o que mesmo?, questionou outro.

Depois da polêmica, a filha, Sarah, comentou na foto expressando qual teria sido o conceito das fotos:

Corações despidos de todo preconceito, apenas amor. Amo você, disse.