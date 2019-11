BC e Febraban assinam acordo para mutirão de renegociação de dívidas

21/11/2019 | 13:30



O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta quinta-feira, 21, um entendimento que prevê um mutirão de renegociação de dívidas em agências bancárias de todas as 27 capitais do País. Segundo o presidente da Febraban, Murilo Portugal, as agências bancárias ficarão abertas até as 20 horas entre 2 e 6 de dezembro para renegociar esses débitos.

Ao todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão.

Segundo Portugal, além de renegociação de dívida, os clientes também terão acesso a orientações de educação financeira.

A medida é parte do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a autoridade monetária e a associação hoje, com o objetivo de promover ações coordenadas na área de educação financeira.

O entendimento prevê ainda a criação de um plataforma que, além de conteúdo educacional, irá "medir a saúde financeira dos que desejarem participar. E, ainda, premiação para incentivar ações de educação financeira.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que as ações podem atingir 144 milhões de brasileiros com relacionamento bancário.