Sandro Pedroso revela crise no relacionamento com Jessica Costa, filha de Leonardo: Lute pelo seu casamento

21/11/2019 | 13:11



Jessica Costa, filha de Leonardo, e Sandro Pedroso oficializaram a relação em fevereiro deste ano e seguem juntos na criação do filho Noah, de três anos de idade. No entanto, nem tudo são flores e por meio das redes sociais o ator revelou na última quarta-feira, dia 20, que o os dois passaram por uma crise no casamento.

Quem vê essa foto não imagina as lutas que nós temos diárias. Mas o que você tem feito pelo seu casamento? Não vou negar, passamos por uma crise. E resolvi propor à ela fazer uma lista das coisas que ela não gostava em mim. E eu fazer uma lista coisas que eu não gostava nela. (A lista dela é bem maior). Mas tem funcionado!... Lute pelo seu casamento e por sua família! O casamento é uma construção diária! Te amo Jessica Costa, escreveu.

Nos comentários, a filha de Leonardo escreveu:

É verdade. O que importa é que a gente se ama.

Sandro e a filha de Leonardo estão juntos há quase quatro anos e o romance já causou bastante polêmica por parte da família dela.