Débora Lamm comemora dez anos de casamento com Inez Viana

A atriz Débora Lamm, que estará em Amor de Mãe, próxima novela das 9, comemora dez anos de casamento com a também atriz e diretora Inez Viana nesta quinta-feira, 21. Para celebrar a data, Débora compartilhou uma foto do casal no Instagram e fez uma declaração de amor.

"Obrigada, minha linda, por cada minuto. De mãos dadas nessa vida. Que sorte. Seu perfume de lavanda é meu descanso. Seu colo é minha casa. Sigo dizendo sim pra nós", escreveu. Em seguida, Débora citou um trecho de um poema da escritora polonesa Wislawa Szymborska: "Afinal cada começo é só continuação/E o livro dos eventos está sempre aberto no meio".

Em março deste ano, Débora e Inez estrearam a peça de teatro Por Favor Venha Voando, em que celebraram os dez anos de parceria na vida e na arte. "A gente nunca tinha contracenado", revelou a atriz, naquele mês, durante participação no programa Encontro com Fátima Bernardes.

"Esse ano, faz dez anos do nosso casamento e a gente resolveu mesmo trazer isso para os palcos numa inspiração meio Yoko (Ono) e John (Lennon) quando abriram a cama deles para lutar contra a Guerra do Vietnã", explicou Débora. A atriz disse que o bonito da arte é quando ela "ultrapassa a intimidade e vai para o mundo".