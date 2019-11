MME define garantias físicas de térmicas que participarão de leilão de energia

21/11/2019 | 12:51



O Ministério de Minas e Energia (MME) definiu os montantes de garantia física de energia das usinas termelétricas "com vistas à participação no Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Empreendimentos de Geração Existentes de 2019", denominado Leilão "A-2", previsto para 6 de dezembro deste ano.

Os montantes estão descritos em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) e abrange as usinas Araucária (PR), Ibirité (MG), Maranhão IV (MA), Maranhão V (MA), MC2 Nova Venécia 2 (MA), Nova Piratininga (SP), Termomacaé (RJ), Termorio (RJ), Três Lagoas (MS) e Vale do Açu (RN).

"Os montantes de garantia física de energia são determinados nas Barras de Saídas dos Geradores", diz a portaria. "As garantias físicas de energia das Usinas Termelétricas perderão a validade e a eficácia após o leilão, caso não sejam objetos de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado", acrescenta.