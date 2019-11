21/11/2019 | 12:43



Criador do Castelo Rá-Tim-Bum, o diretor e roteirista Cao Hamburger é o homenageado da CCXP 2019, que será realizada entre os dias 5 a 8 de dezembro, em São Paulo. O cineasta, roteirista e produtor participa do painel de abertura do Auditório Cinemark XD, que vai lembrar os 25 anos do filme Castelo Rá-Tim-Bum.