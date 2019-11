30 imagens sedutoras de Amsterdã, na Holanda

Redação



21/11/2019 | 11:18

Amsterdã é a capital da Holanda (embora a sede do governo seja Haia) e uma das cidades mais queridas pelos brasileiros ao viajar para a Europa. Motivos não faltam: alegre e sempre com muitos jovens pelas ruas, a região reúne paisagens bastante características, com destaque para as bicicletas, prédios que parece de brinquedo e os canais, pelos quais navegam barquinhos floridos.

Há também muitas áreas verdes em Amsterdã, bem como museus fantásticos, cervejarias, cafés em que é permitido comprar e consumir maconha, e o Red Light District, onde mulheres se exibem em vitrines diante de estrangeiros ou mesmo famílias de nativos, que caminham tranquilamente pelas ruas.

Imagens de Amsterdã

Médico e fotógrafo amador, Davi Siqueira Silva (@davi_ssilva), colaborador do Rota de Férias, esteve recentemente em Amsterdã. Confira 30 imagens da capital da Holanda sob o seu olhar.

Crédito: Davi Siqueira SIlva

