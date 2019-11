Otaviano Costa passa um dia no salão e surpreende Flávia Alessandra ao aparecer com unhas e cílios postiços

21/11/2019 | 11:11



Otaviano Costa passou por uma transformação radical! O ator possui um canal no YouTube e está gravando uma série de vídeos em que cumpre desafios feitos pelos fãs. Um deles foi passar por um dia no salão fazendo tratamentos de beleza e ele não fugiu da tarefa.

O ex-apresentador do Video Show chegou e já foi logo fazendo o cabelo e as unhas do pé. O astro depilou as pernas com cera e na hora de fazer as unhas estava decidido a ficar igual a Cleo. A manicure ouviu bem o pedido e fez questão de colocar unhas postiças rosa choque no ator. No final, ele ainda ganhou uma make com direito até a cílios postiços!

Ao sair do salão, Otaviano foi para casa e resolveu surpreender sua esposa Flávia Alessandra com o novo visual. O que ele não esperava era que a atriz também estaria fazendo as unhas. Ela ficou chocada com os cílios e a transformação do marido e na hora que viu as unhas ela já soltou uma verdade:

- Quero ver você passar o fim de semana assim.

Ela contou que estava diminuindo o comprimento das próprias unhas porque não aguentava mais elas do tamanho que estavam e ao ser questionada se tinha gostado do novo visual do marido soltou na lata:

- Lógico que não!