Príncipe Andrew, caçula da Rainha Elizabeth II, anuncia afastamento da vida pública após escândalo envolvendo pedófilo

21/11/2019 | 11:10



Príncipe Andrew, filho caçula da Rainha Elizabeth II, anunciou seu afastamento da vida pública, após ser envolvido em um escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, pedófilo condenado de quem foi amigo por anos.

Em um comunicado emitido na quarta-feira, dia 20, ele diz:

Ficou claro para mim, nos últimos dias, que as circunstâncias em relação à minha antiga associação com Jeffrey Esptein se tornaram uma grande perturbação ao valioso trabalho feito por caridades e instituições que tenho orgulho em apoiar.

Portanto, perguntei à Sua Majestade se poderia me afastar dos compromissos públicos pelo futuro próximo, e ela me deu sua permissão.

Continuo a firmemente me arrepender de minha mal pensada associação com Jeffrey Epstein. Seu suicídio deixou muitas perguntas sem resposta, particularmente para suas vítimas, e eu simpatizo demais com todos que foram afetados e buscam um tipo de encerramento para a questão. Posso apenas esperar que, com o tempo, elas possam refazer suas vidas. É claro, estou disposto a ajudar qualquer tipo de agência da lei com suas investigações, se necessário.

O príncipe se refere, quando fala dos últimos dias, à entrevista que concedeu a BBC, onde disse que a amizade trouxe a ele muitas oportunidades de aprender, o que fazia com que ele não se arrependesse da relação. Ele disse também que foi uma decisão errada se encontrar com Epstein uma última vez em 2010, quando ele já tinha cumprido pena. A declaração não repercutiu nada bem na mídia ou nas redes sociais.

Entenda o caso

Epstein foi acusado, em 2005, de abuso sexual de uma garota de 14 anos de idade, e uma investigação que seguiu a acusação descobriu mais 33 vítimas de abuso pela parte do agente do mercado financeiro estadunidense. Ele foi condenado em 2008 por solicitar prostituição de uma menor de 18 anos.

Jeffrey se matou na prisão - aguardando julgamento por tráfico sexual - em agosto de 2019, e, até a data, mais de 80 supostas vítimas dele estão listadas.

Acusações contra o príncipe

Virginia Giuffre, uma das garotas que acusa Epstein, afirma que foi forçada a fazer sexo com o príncipe três vezes, quando tinha 17 anos - o que ele nega. Na entrevista que foi ao ar no sábado, dia 16, ele afirma que não se lembra de ter conhecido essa senhora - embora exista uma foto dos dois, na casa da então namorada de Andrew, circulando pela internet.

Andrew conheceu Epstein, segundo uma carta da realeza à Time, no começo dos anos 90, embora ele mesmo tenha dito que o conheceu em 1999.