Games: Libertadores estará no Fifa 20; atualização chega em março

Da Redação



21/11/2019 | 10:48

A Electronics Arts anunciou que o torneio Libertadores estará presenten na próxima versão do Fifa. Ele será uma uma atualização de conteúdo gratuita, que estará disponível a partir de março de 2020 para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Os jogadores poderão competir com clubes históricos do Uruguai, Peru, Paraguai, Equador e mais no Fifa Ultimate Team, no Modo Carreira, no Jogo Rápido e no novo Modo de Torneio CONMEBOL Libertadores. Será possível optar por times como Corinthians, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e Colo-Colo.

A inclusão da Libertadores dá ainda mais opções ao Fifa 20. Agora, o game esportivo tem mais de 30 ligas oficiais, 700 equipes, 17.000 jogadores autênticos e 90 estádios de todo o mundo estão no jogo. Além da maior competição do continente americano, a atualização oferece ainda a opção de jogar a Sulamericana e a Recopa.