Com 550 cv, Aston Martin DBX é revelado oficialmente

Leo Alves



21/11/2019 | 09:48

A Aston Martin entrou para o clube das marcas de alto desempenho que têm um SUV de luxo no portfólio. Na última quarta-feira (20), durante o Salão de Los Angeles (EUA), a empresa inglesa revelou oficialmente o DBX, primeiro utilitário esportivo da companhia em 106 anos de história.

Aston Martin DBX: detalhes

Mesmo pesando mais de duas toneladas, o DBX oferece um desempenho esportivo — ao menos de acordo com os dados divulgados pela Aston Martin. Sob o capô está o motor 4,0l V8 biturbo de 550 cv de potência e 71,3 kgfm de torque máximo. A transmissão é a automática de nove marchas, enquanto que a tração é integral nas quatro rodas. Esse conjunto faz o modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, com velocidade máxima de 291 km/h.

A suspensão do SUV utiliza um sistema a ar de regulagem, que é comandado por um sistema elétrico de 48V. Dessa forma, ela consegue ajustar a altura de rolagem de acordo com o terreno que o DBX encara, ao mesmo tempo que fornece mais conforto aos ocupantes.

Internamente, o modelo conta com acabamento luxuoso em couro e madeira. O motorista tem à disposição um painel de instrumentos digital de 12 polegadas, enquanto o sistema multimídia usa uma tela de 10,2 polegadas sensível ao toque e compatível com o Apple CarPlay.

O Aston Martin DBX já pode ser encomendado no exterior, mas só será entregue entregue a partir do segundo trimestre de 2020. Nos Estados Unidos ele irá custar US$ 190 mil.

Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV Foto: Divulgação Aston Martin revela seu primeiro SUV