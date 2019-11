'Não conversei com Salles', diz Bolsonaro sobre recursos da COP para Amazônia

21/11/2019 | 09:31



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 21, que não conversou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o Brasil buscar recursos na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-25) para preservação ambiental, mas que não aceita a política de "vender a Amazônia".

"O que não quero é política de vender a Amazônia em troca de migalhas ou grandes fortunas. Amazônia não vai continuar a ser leiloada como foi tempos atrás", afirmou Bolsonaro.

O presidente disse que o movimento de Salles é "natural" e que não tem problemas com o ministro. "Como o Brasil está na questão ambiental no momento? 61%... tudo está preservado. Qual país do mundo tem isso? Nenhum. Então ninguém fica perturbando a gente quanto à questão ambiental", disse Bolsonaro.

Após uma série de confrontos com países, ONGs e organizações internacionais sobre questões climáticas e desmatamento, a gestão Bolsonaro indicou na quarta-feira, 20, uma mudança de postura. O ministro Salles afirmou que o País participará da COP-25, em Madri, para pedir a colaboração financeira para tocar operações de combate ao desmatamento na Amazônia.