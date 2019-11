Após dez anos em coma, morre Fábio Barreto, cineasta indicado ao Oscar por O Quartilho

21/11/2019 | 09:10



O cineasta Fábio Barreto morreu na última quarta-feira, dia 20, no Rio de Janeiro com 62 anos, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

A causa da morte não foi revelada, mas ele estava em coma há dez anos, após ter sofrido um grave acidente de carro.

Barreto foi indicado ao Oscar em 1995 com o filme O Quatrilho, mas acabou perdendo a estatueta de melhor filme em língua estrangeira para um longa holandês. Outras grandes obras do cineasta são Lula, o Filho do Brasil e Índia, a Filha do Sol.

Patrícia Pillar estrelou no longa que foi indicado à maior premiação do cinema e lamentou a morte de Barreto nas redes sociais: Muito triste. Fábio foi um grande companheiro e diretor talentoso e delicado em O Quatrilho, filme que tive o grande prazer em fazer e que foi candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Todo meu carinho à família.