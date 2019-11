21/11/2019 | 09:10



Luiza Possi mostrou o corpo, de biquíni, quatro meses após o nascimento do primeiro filho, Lucca.

Ela relembrou que o pequeno, fruto de seu casamento com Cris Gomes, diretor do Domingão do Faustão, nasceu de cesárea.

A cantora vem mostrando cada passo da nova vida como mamãe, e os fãs, é claro, estão adorando acompanhar.

Menos de um mês após dar à luz, a cantora disse que já havia perdido 11 quilos!