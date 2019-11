Paralisação de motoristas de ônibus afeta 21 linhas na zona leste de SP

21/11/2019 | 08:05



Uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus da Viação Metrópole Paulista afeta a circulação de coletivos na zona leste de São Paulo na manhã desta quinta-feira, dia 21. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), um grupo de sindicalistas não permitiu que os coletivos deixassem a garagem Imperador, localizada no número 2.970 da Avenida Águia de Haia.

A paralisação atinge 270 ônibus de 21 linhas que operam em bairros da zona leste como São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Guaianases.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) não foi acionado. A SPTrans informou que a Metrópole Paulista dispõe de outras seis garagens e solicitou à viação que remanejasse veículos desses locais para atender aos passageiros da região atingida pela manifestação.

De acordo com o site Diário do Transporte, os motoristas e cobradores protestam contra o pagamento menor do adiantamento salarial. A viação teria depositado apenas 30%, sendo o acordo estabelecido de 40%.

A reportagem não conseguiu contato com a Viação Metrópole Paulista e o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas). O espaço está aberto para as manifestações.