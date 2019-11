China reafirma oposição a projeto de lei dos EUA para HK e promete contramedidas

21/11/2019 | 07:18



A China reiterou hoje sua oposição a um projeto de lei aprovado esta semana pelo Congresso americano que tem o objetivo de proteger os direitos humanos de manifestantes em Hong Kong, que nos últimos seis meses se tornou palco de constantes protestos e episódios de violência envolvendo forças policiais.

O projeto de lei, que ganhou o aval do Senado na terça-feira e da Câmara dos Representantes ontem, será submetido agora à aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Congressistas dos EUA também aprovaram um projeto de lei que prevê uma reavaliação anual do status comercial favorável que Washington concede a Hong Kong.

Em resposta, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse hoje que Pequim "com certeza tomará fortes contramedidas" se "os EUA continuarem tomando as decisões erradas".

"Ninguém deve subestimar a determinação da China em salvaguardar os interesses da segurança soberana nacional e do desenvolvimento, de implementar a política de 'um país, dois sistemas' e de salvaguardar a prosperidade e estabilidade de Hong Kong", acrescentou o porta-voz. Com informações da Associated Press.