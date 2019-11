Morre Fábio Barreto, diretor de 'Lula, o Filho do Brasil' e 'O Quatrilho'

20/11/2019 | 22:13



Morreu na noite desta quarta-feira, 20, no Rio, o cineasta, ator, produtor e roteirista Fábio Barreto, diretor de filmes como "Lula, o filho do Brasil" e "O Quatrilho". Ele tinha 62 anos e estava em coma desde dezembro de 2009, após sofrer um acidente de carro na rua Real Grandeza, no bairro de Botafogo.

Baseado no livro homônimo de José Clemente Pozenato e estrelado por Glória Pires e Patrícia Pillar, "O Quatrilho" (1995) foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Filho mais novo de Luís Carlos Barreto e Lucy Barreto, e irmão do também cineasta Bruno Barreto, Fábio atuou no primeiro curta-metragem, "Três Amigos que Não Se Separam", quando tinha nove anos.

Fábio Barreto deixa quatro filhos. Ele era casado com a atriz Débora Kalume desde 2003.