Ações trabalhistas no Grande ABC caem mais do que no País

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 07:00



A reforma trabalhista promulgada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017 influenciou diretamente na retração do número de processos trabalhistas. Np Grande ABC, a queda foi ainda mais acentuada do que no País – o número regional caiu em 36,95%, enquanto os dados nacionais apontam diminuição de 27,3%.

De acordo com informações do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), levantadas a pedido do Diário, os processos no Grande ABC caíram de 54,1 mil em novembro de 2017 para 34,1 mil no período seguinte. Neste ano, o número chegou a 33,8 mil (veja mais na arte ao lado).

Os dados nacionais, com base no relatório Justiça em Números divulgado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam a redução de 27,3% entre 2017 e 2018, com o total passando de 3,4 milhões para 2,5 milhões.

De acordo com o magistrado Wilson Ricardo Buquetti Pirotta, a reforma contribuiu para a queda. “Apesar de não termos dados científicos exclusivamente nessa questão, podemos concluir por causa da data de entrada em vigor (da reforma) e o início da queda. O fato de a reforma trabalhista ter previsto alguns ônus financeiros ao trabalhador no caso de improcedência da ação e depois indefinição da jurisprudência sobre a aplicação ou não geraram essa diminuição.”

Para o advogado especialista em direito do trabalho e sócio do escritório Stuchi Advogados, Ruslan Stuchi, apesar de a principal causa da redução ser a reforma, as características econômicas da região podem ter influenciado no quadro. “Em 2013, 2014 e 2015, as fábricas tiveram índice de demissões muito grande e, por isso, aumentou muito o número de processos. Em 2018, houve menos demitidos do que nos anos anteriores, e alguns trabalhadores se recolocaram no mercado de trabalho, mesmo que de forma autônoma. Talvez por isso a queda tenha sido mais intensa na região, pelo fator macroeconômico.”

A reforma determinou que o pagamento das custas nos processos trabalhistas seja feito pela parte perdedora, principal fator relatado pelos especialistas que indicam inibição na hora da entrada com o processo. A justiça gratuita também só é permitida ao trabalhador que ganha abaixo de 40% do teto da Previdência Social, que atualmente fica em R$ 5.839,45 – ou seja, o vencimento não pode superar R$ 2.335,78.

“Há uma variedade muito grande na jurisprudência do que se cabe ou não em relação ao reclamante (sobre a cobrança dos custos do processo) quando ele é beneficiário da justiça gratuita. Há polêmica em relação a isso porque parte diz que não se pode fazer essa cobrança, até porque, como beneficiário, ele teria direito à isenção de custos e à suspensão de pagamentos de honorários empregatícios. Provavelmente, vai ser necessária decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o assunto”, citou Stuchi, que destacou ainda que não há previsão de quando isso deve acontecer.

Segundo o advogado, esse fator também explica o número de processos trabalhistas ter praticamente se mantido em 2019 em relação ao ano passado – a redução foi de apenas 0,99%. “Ainda há um compasso de espera sobre o que deve ser definido”, disse o especialista, emendando que pode ser que haja demanda reprimida em relação às ações. “É importante destacar que a Justiça do Trabalho cumpre uma função social importante. Nós continuamos com demanda bastante grande e é necessário que se melhorem as condições de trabalho e que as empresas sigam rigorosamente a lei.”

Para Stuchi, o principal prejudicado em relação ao entendimento é o trabalhador. “Se ele não consegue provar o que falou, vai perder a ação. Ou seja, mesmo as pessoas sabendo que possuem direitos, há uma instabilidade de decisões e isso prejudica principalmente o trabalhador, que deixa de recorrer aos seus direitos”, afirmou.

Além disso, o texto faz outras alterações na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) na questão dos acordos trabalhistas, que acabam prevalecendo em relação ao que é determinado em lei, e também no valor do pedido de danos morais no início do processo, que agora passa a ser feito pela parte autora, entre outras modificações.