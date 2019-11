Começa a festa do padroeiro Santo André

Ademir Medici

21/11/2019 | 07:00



Dia 30 de novembro é o dia do santo padroeiro André, irmão mais velho de São Pedro, o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E Santo André é o padroeiro da segunda mais antiga paróquia da Diocese, ao lado da Paróquia São José, de Ribeirão Pires – a primeira é a Paróquia da Boa Viagem, em São Bernardo.

Hoje tem início a novena.

Memória se propõe a acompanhar as festividades. Para tal, temos a assessoria da jornalista Silvia Pacolla (ex-Diário), que, com a sua Máxima Assessoria de Imprensa, atua voluntariamente em colaboração com a paróquia.

Informa Silvia Pacolla:

- As festividades acontecem de 21 de novembro a 1º de dezembro.

- A novena irá até o dia 30, com a presença em revezamento de padres de outras paróquias.

- No dia 30, sábado, carreata às 9h, com saída em frente à Praça Presidente Vargas.

O santo padroeiro desfila pelas ruas do bairro em cima do carro do Corpo de Bombeiros. As missas deste dia serão às 7h15 e 12h e a missa solene às 16h.

- Barracas de churrasco, cachorro-quente, crepe, churros, pastel, doces – com o tradicional bolo com recheio de ameixa – e bebidas estarão montadas ao lado da igreja das 18h até as 22h30.

- Nesses dias também acontecem diversas atrações, com música, números circenses, dança.

NOVENA – 1º DIA

Hoje, quinta-feira, dia 21, às 19h, com a presença e pregação do padre Alejandro Cifuentes Flores, da Igreja Matriz de São Bernardo – Basílica Menor (Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem).

Tema: Jesus Te Chama Como Chamou a Santo André.

