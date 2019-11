Pedrinho revela que está perto de renovar contrato com o Corinthians

20/11/2019 | 18:20



O meia Pedrinho confirmou conversas adiantadas com a diretoria do Corinthians para uma renovação de contrato, que deve acontecer em janeiro do ano que vem. Com acordo vigente que vai até o fim de 2020, o jogador não revelou o tempo do novo vínculo com o clube, mas indicou que está tudo encaminhado para continuar no Parque São Jorge.

"Sim, estamos conversando para no início de janeiro renovarmos. Isso já estava decidido (antes mesmo da saída de Fábio Carille)", disse o atleta em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira.

Um dos jogadores mais importantes do Corinthians na temporada, Pedrinho está de volta após disputar o Torneio de Tenerife, na Espanha, com a seleção brasileira olímpica. Seu retorno é fundamental para a equipe buscar a vaga na Libertadores. Nos oito jogos em que ele esteve ausente no Brasileirão, o Corinthians contabilizou seis empates e ainda amargou duas derrotas, ou seja, não venceu. O jogador, entretanto, discorda de que o time dependa de suas boas atuações.

"Creio que todos os jogadores são importantes, não acho que seja 'Pedrinhodependência'. Acho que tem jogadores à altura que podem muito bem suprir minha ausência, mas infelizmente as vitórias não apareceram quando não estava em campo e aumentaram esses rumores, mas o elenco é de muita qualidade", destacou.

O meia comentou ainda a mudança no seu posicionamento em campo depois que passou a ser dirigido técnico interino Dyego Coelho, que vai dirigir o time até a chegada de Tiago Nunes, em janeiro. O ex-treinador do Athletico foi contratado como substituto de Carille, demitido no último dia 3, logo após a goleada por 4 a 1 que a equipe alvinegra sofreu do Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

"Fazia dois ou três anos que não atuava por ali, então, claro, a readaptação pode ser um pouco mais demorada do que pensava. Na seleção, eu também acabo atuando um pouco diferente do que aqui no Corinthians. Só atuei dois jogos pelo meio, tem os altos e baixos, mas pretendo ter a maior sequência possível para jogar bem onde sempre gostei de jogar", projetou Pedrinho.

JOGO-TREINO - O meio-campista concedeu entrevista coletiva pouco antes de o elenco corintiano treinar no CT Joaquim Grava, onde trabalhou visando o duelo de domingo, às 18h, no Engenhão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na atividade, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto os jogadores hoje considerados titulares ficaram em um campo, os reservas foram a outro gramado para disputar um jogo-treino com a Inter de Limeira, comandada pelo ex-meia Elano.

No teste, acompanhado de perto pelo presidente Andrés Sanchez e pelo diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, Dyego Coelho escalou o time com Walter; Igor, Marllon, Raul Gustavo e Carlos Augusto; Ralf e Renê Junior; Ramiro, Jadson e Everaldo; Gustavo. Igor e Raul Gustavo fazem parte da equipe sub-20 do clube, sendo que outros oito garotos do elenco alvinegro da categoria entraram no time no decorrer da partida, que terminou com vitória corintiana por 2 a 0. Os gols foram marcados por Everaldo e Nathan, um dos jovens da base testados no duelo.

Já o treinamento que foi realizado pelos titulares não contou com a presença do atacante argentino Boselli, que se recupera de uma contratura muscular na coxa direita. Em compensação, quem apareceu como novidade no CT nesta quarta-feira à tarde foi o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que retornou ao clube depois de ter sido convocado para defender a seleção do seu país.