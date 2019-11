Dólar à vista tem alta de 0,11% e fecha em R$ 4,20 em dia de poucos negócios

20/11/2019 | 17:36



O dólar à vista fechou a quarta-feira em alta de 0,11%, a R$ 4,2037. O dia foi marcado por feriado em São Paulo e outras praças, como Rio, mas houve algumas negociações com a moeda americana no mercado comercial em outros locais, como Brasília. O volume de negócios ficou em US$ 342 milhões, abaixo da média de dias úteis normais, que costuma ser em torno de US$ 1 bilhão.

Por conta do feriado em São Paulo, e o fechamento da B3, não houve mercado futuro de câmbio, que movimenta volumes mais expressivos e determina as cotações no mercado à vista. Com isso, o dólar comercial subiu 0,11% para se ajustar ao referencial Ptax do Banco Central, que caiu 0,11% e ficou em R$ 4,2037.

No exterior, o dólar subiu ante moedas emergentes e fortes, com o impasse das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. No início da tarde, a agência Reuters noticiou que um acordo não deve ser fechado este ano, o que ajudou a piorar ainda mais o humor dos investidores.

O peso mexicano e o peso chileno foram as moedas que mais perderam valor. O dólar subiu 0,77% no México e 0,45% no Chile. Nas moedas fortes, o índice DXY, que mede o comportamento do dólar ante divisas como euro, iene e libra, subia 0,06% no final da tarde.