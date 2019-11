Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 07:35



Dono de simpatia ímpar e reconhecido por apresentar sucessos atemporais do samba, Martinho da Vila está pronto para reencontrar o público do Grande ABC.

Ele sobe ao palco do Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840), em São Caetano, no sábado, às 21h30. As entradas custam R$ 80 (www.bilheteriaexpress.com.br).

O veterano cantor divulga faixas presentes no disco Bandeira da Fé (2018), seu mais recente trabalho, mas também mostra a força de clássicos da carreira.