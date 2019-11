Celso Frateschi se apresenta hoje no Sesc São Caetano

Luís Felipe Soares

“A atitude artística é crítica, de ver o objeto não de uma maneira estática, mas observar tudo buscando suas possibilidades, como ocorre com a vida de uma maneira geral. Entender o ser humano é um trabalho permanente”, afirma o ator, dramaturgo e diretor Celso Frateschi, 67 anos e com quase cinco décadas de carreira. “Acaba sendo parte do grande barato do trabalho do artista, de cutucar e revelar.”

É dando sequência a essa jornada inquietante que o veterano artista tem apresentado o espetáculo Diana, retomado nesta temporada para celebrar os 20 anos da abertura do Ágora Teatro, uma vez que a peça, montada inicialmente em 1987, foi a primeira a ser produzida pelo espaço cultural localizado no bairro da Bela Vista, na Capital. Trata-se da saga de um professor sequestrado, na década de 1960, por agentes da polícia paramilitar da ditadura e que tenta sobreviver em meio as paranóias do cativeiro. Entre as cenas, revive lembranças, crenças e sonhos, sendo que parte do foco está no fato de que ele é um desiludido amoroso que acaba apaixonado por escultura apelidada, carinhosamente, de Diana.

“É um prazer poder revisitar esse texto com o qual tenho muita afinidade. Apesar de ter, basicamente, a mesma história e o mesmo personagem, a obra se aprimorou com o passar dos anos. Pude mergulhar em uma profundidade que, em outros momentos do passado, não imaginaria”, comenta o paulista, autor do texto e protagonista do monólogo, demonstrando empolgação com a ideia de explorar as nuances da histórias e ainda encontrar novidades. “Na verdade, quando você pega esse texto para estudar e decorar, acaba tendo contato com algo externo, de outro autor. Todo o processo da construção das cenas sempre tem um rigor, não importando se fui eu que escrevi ou não. Esse estranhamento te abre espaço para buscar possibilidades que vão além.”

O reencontro com o espetáculo tem ocorrido desde julho e parte da turnê passa esta semana pelo Grande ABC. A peça entra em cartaz com sessão única na noite de amanhã, às 20h, na área de convivência do Sesc São Caetano. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos na central de atendimento da unidade com uma hora de antecedência.

As reflexões propostas pelo personagem questionam dramas internos do homem contemporâneo, suas relações com o mundo, os sentimentos por outras coisas e outras pauta existenciais. Segundo Frateschi, reverberações do conto ainda se mantém ativas. “Essa jornada do professor preso é marcante e acaba sendo uma reflexão das pessoas sobre si mesmo. Os debates posteriores são superinteressantes e essa é, um pouco, a função do teatro, de gerar a sensibilização, de tocar partes que não estão sempre em debate no cotidiano.”

O retorno do artista para a região promete ser especial. Ele guarda com carinho lembranças de quando atuou politicamente em Santo André, onde foi secretário de Cultura nos mandatos de Celso Daniel (1951-2002). “Fui muito feliz no tempo em que trabalhei no Grande ABC. Lembro tudo com muita emoção, como a reprogramação do teatro municipal, a reconstrução da Escola Livre de Teatro e a remontagem do museu”, conta, convidando a todos a participarem desse reencontro com Diana e com seu criador.

DIANA – Teatro. Amanhã, às 20h. No Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554. Grátis (ingressos distribuídos uma hora antes).