Campos Neto: devemos anunciar nesta semana mutirão para renegociar dívidas

20/11/2019 | 17:11



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a instituição anunciará, ainda nesta semana, um mutirão para renegociação de dívidas bancárias. A ideia é que as agências bancárias fiquem abertas além do expediente normal, para promover renegociações de dívidas antes do Natal e do ano- novo.

Este mutirão estará ligado a cursos de educação financeira. O presidente do BC também lembrou que a instituição possui um programa para implementar a educação financeira nas escolas. "É um programa que não deve ter nenhuma notícia específica até o ano que vem", acrescentou.

Campos Neto participou de audiência pública na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), na Câmara dos Deputados.