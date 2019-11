Xuxa Meneghel, Agatha Moreira e Carol Castro sofrem tentativa de golpe

20/11/2019 | 16:10



Parece que algumas famosas passaram por situações complicadas ultimamente. De acordo com o colunista Leo Dias, Xuxa Meneghel relatou que sofreu uma tentativa de golpe no Whatsapp na última terça-feira, dia 19.

O esquema usado foi o seguinte: os hackers invadem a conta de uma pessoa e começam a disparar mensagens para seus contatos, pedindo para que façam uma transferência bancária, dando a justificativa de que o limite de transferências em sua conta já foi excedido. A pessoa que sofre o golpe, por acreditar que está conversando com um amigo, transfere a quantia com a promessa de que será reembolsado depois, mas nunca mais vê a cor do dinheiro.

No caso de Xuxa, seu figurinista, Marcelo Cavalco, é quem foi hackeado. Os golpistas enviaram uma mensagem à Rainha dos Baixinhos pedindo por uma transferência no valor de mil e 800 reais, mas ela não caiu no golpe pois já sabia que o amigo podia ter sido hackeado. A apresentadora também teria contado ao colunista que os criminosos chegaram a pedir para que ela ligasse no número do amigo, mas que ela não fez isso, já que acreditou que, dessa forma, poderia ser hackeada também.

Além de Xuxa, Agatha Moreira, Carol Castro e Michelle X, responsável por alguns looks da Rainha dos Baixinhos, também sofreram a tentativa de golpe. Já Márcia Marbá, irmã de Angélica, chegou a ter o celular hackeado durante o golpe.

Até mesmo a agência que administra a carreira de Sasha Meneghel teve seu Whatsapp hackeado. Xuxa teria revelado que sua filha, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, foi instruída a não atender a nenhuma ligação no nome da empresa até que o problema fosse resolvido. Tenso, hein?