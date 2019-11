Partido do tamanho do PT tem que ter candidato próprio, diz Lula sobre 2020

20/11/2019 | 13:19



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, 20, que o PT não abra mão de candidaturas próprias nas eleições municipais de 2020 quando puder ter candidaturas competitivas.

Citando São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o petista disse que "um partido do tamanho do PT tem que ter candidatos próprios". As declarações foram feitas em uma entrevista de Lula ao blog Nocaute.

Lula disse que "gosta" de Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) e de Marcelo Freixo (PSOL-RJ), potenciais candidatos às prefeituras de Porto Alegre e Rio de Janeiro, respectivamente, em 2022. No entanto, segundo Lula, o PT não pode prescindir de ter candidaturas próprias nessas capitais, e citou o nome de Benedita da Silva (PT-RJ) como possível indicação do PT no Rio de Janeiro.

O petista disse, porém, que o PT pode apoiar candidatos "progressistas, de esquerda", em eventuais situações de segundo turno nas quais o partido fique de fora.